В 24-м туре английского Чемпионшипа «Уотфорд» на своем поле будет принимать «Миллуол». Начало встречи — в 15:00 мск. «Уотфорд» — «Миллуол»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Уотфорд»

Эта команда идет довольно уверенно по турнирной таблице без заметных спадов. «Уотфорд» расположился на 4-м месте и всерьез претендует на повышение до Премьер-лиги.

По всем показателям у «Уотфорда» средние показатели среди остальных лидеров чемпионата. К примеру, за 23 матча команда забила 30 голов при 22 пропущенных. По забитым мячам команда находится на 5-м месте в Чемпионшипе.

Что касается домашних встреч, то за 11 встреч «Уотфорд» набрал 20 очков — это 6-й результат по лиге. В этих матчах команда забила 17 голов при 10 пропущенных.

Все прогнозы на футбол

Стоит отметить, что в составе «Уотфорда» есть перспективных нападающий, который показывает яркую игру в нынешнем сезоне. 21-летний Жоао Педро в 19 матчах за английскую команда забил 8 голов и отдал 2 голевые передачи.

Для футболиста этот сезон стал прорывным, так как в прошлом году Педро удалось забить лишь 3 мяча.

В предстоящем матче «Уотфорд» способен закрепить свое турнирное положение и забраться повыше. Команда точно нацелена на выход в плей-офф Чемпионшипа.

«Миллуол»

Эта английская команда также неплохо проводит нынешний сезон. Несмотря на то, что «Миллуол» занимает 10-ю строчку в турнирной таблице, до зоны плей-офф команде не хватает лишь 2 очка.

«Миллуол» одна из тех команд, которые дают играть сопернику. В этом сезоне «Миллуол» пропустил довольно много, как для команды, которая претендует на попадание в плей-офф — за 22 игры 26 голов.

Среди футболистов стоит отметить полузащитника, который входит в топ-10 бомбардиров Чемпионшипа. 24-летний Зиан Флемминг за 19 матчей забил 9 голов. В прошлом сезоне игрок перешел из родной «Фортуны» в «Миллуол» и сразу стал одним из лидеров команды.

В этом сезоне «Уотфорд» и «Миллуол» уже встречались между собой. 19 октября 2022 года «Миллуол» уверенно обыграл соперников на своем поле 3:0. Все три мяча команда забила еще в первом тайме.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Уотфорда» предлагают — 2.10.

На викторию «Миллуол» дают — 3.60, ничья оценена — в 3.25.

Обе команды находятся в неплохой форме и, безусловно, в этом матче нет ярковыраженного фаворита. Предстоит борьба за инициативу, которую возьмет домашняя команда.

Наш прогноз — Победа «Уотфорда». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.10. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 1.95.