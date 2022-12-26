Сторожук: Не уйду из «Краснодара», пока меня не попросят на выход

Главный тренер «Краснодара»заявил, что будет занимать свой пост до тех пор, пока его не уволят.

«Октябрь-ноябрь — самый тяжелый момент первой части сезона.

Разговоры о возможном увольнении — это неприятная ситуация, но она естественна, учитывая наши результаты с октября: в РПЛ мы обыграли только "Пари НН" (2:0). Можно было сломаться, а можно было работать еще больше. Футболисты все чувствуют, я не мог их подвести. Поэтому другого варианта я и не рассматривал — только работа.

В РПЛ чуть не получилось, но меня очень порадовало, как "Краснодар" провел две кубковые игры. Команда здорова.

На сегодня я не рассматриваю вариантов, кроме "Краснодара".

После матча с "Локомотивом" на Кубок (1:0) журналисты подловили меня у стадиона, спросили, остаюсь ли я в "Краснодаре". Я ответил, что у нас есть план зимней работы с основой.

Никаких разговоров с Галицким о "Краснодаре-2" не было. Как и о моем будущем в основе. На данный момент я главный тренер "Краснодара".

Я Сергею Николаевичу очень благодарен. Кто меня знал до марта этого года? Даже в Первой лиге я провел не так много времени. Это факты, в них нет ничего обидного. Что же касается "Краснодара-2", скажу так: клуб сделал для меня очень многое, и я готов обсуждать любые варианты.

Пока меня не попросят на выход, я не уйду из клуба. Воспитан немного по-другому», — приводит слова Сторожука Sports.ru.

«Краснодар» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ после 17-ти туров.