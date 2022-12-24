Источник: Тренер «Маккаби Тель-Авив» может возглавить «Краснодар»

Главный тренер израильского «Маккаби Тель-Авив» Владимир Ивич может возглавить российский футбольный клуб «Краснодар».

По данным израильского медиа Ynet, «Быки» уже начали переговоры с Ивичем и предложили ему контракт с зарплатой более 1 миллиона евро в год.

«Владимир Ивич уведомил израильский клуб об интересе от "Краснодара".

В "Маккаби" понимают, что тренер с высокой долей вероятности покинет клуб, поэтому рассматривают новые кандидатуры на пост главного тренера», — сообщил Sport24 источник, знакомый с ситуацией.

Спортивный директор «Маккаби» Барак Ицхаки заявил, что «не комментирует слухи».

Ранее 45-летний Владимир Ивич работал в греческом ПАОК и английском «Уотфорде».

После 17 туров «Краснодар» занимает 8-е место в таблице российской Премьер-Лиги, имея 25 очков в активе. Команду тренирует россиянин Александр Сторожук.