«Астон Вилла» — «Ливерпуль»: счет матча 1:3, обзор голов

Мерсисайдцы открыли счет на 5-йминуте. Бирмингемцы отбились после углового, но пошла атака второй волной у «Ливерпуля», Трент вырезал передачу на Робертсона, тот нашёл свободного Салаха прямо у ворот, и Мохамед низом отправил мяч в сетку, легко опередив защитника.
На 37-й минуте Александер-Арнольд навесил с углового в ближнюю часть вратарской хозяев, где мяч «застрял». В итоге Салах принял его спиной к воротам и покатил направо, на Вирджила ван Дейка, который резким ударом в касание вонзил его в дальний угол.
На 59-й минуте хозяева отыграли один мяч. Луис Дуглас навесил с правого фланга в дальнюю часть вратарской, где Уоткинс открылся между Трентом и Матипом и головой пробил под дальнюю штангу, в противоход Алисону.
На 81-й минуте Гомес разрезающей передачей «запустил» вперёд Нуньеса, который ворвался в штрафную и от лицевой линии прострелил направо и назад. Из-за рикошета мяч не попал к Салаху, но достался Байчетичу, который обыграл севшего на газон Ольсена и с острого угла отправил мяч в сетку, попадая между ног Мингзу.
Команда Юргена Клоппа после этого матча набрала 25 очков и поднялась на 6-е место в турнирной таблице АПЛ. Команда Унаи Эмери с 18 очками занимает 12-ю строчку.