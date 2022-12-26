«Астон Вилла» — «Ливерпуль»: счет матча 1:3, обзор голов

Бирмингемскаяпотерпела домашнее поражение от(1:3) в матче 16-го тура чемпионата Англии.

Мерсисайдцы открыли счет на 5-йминуте. Бирмингемцы отбились после углового, но пошла атака второй волной у «Ливерпуля», Трент вырезал передачу на Робертсона, тот нашёл свободного Салаха прямо у ворот, и Мохамед низом отправил мяч в сетку, легко опередив защитника.

На 37-й минуте Александер-Арнольд навесил с углового в ближнюю часть вратарской хозяев, где мяч «застрял». В итоге Салах принял его спиной к воротам и покатил направо, на Вирджила ван Дейка, который резким ударом в касание вонзил его в дальний угол.

На 59-й минуте хозяева отыграли один мяч. Луис Дуглас навесил с правого фланга в дальнюю часть вратарской, где Уоткинс открылся между Трентом и Матипом и головой пробил под дальнюю штангу, в противоход Алисону.

На 81-й минуте Гомес разрезающей передачей «запустил» вперёд Нуньеса, который ворвался в штрафную и от лицевой линии прострелил направо и назад. Из-за рикошета мяч не попал к Салаху, но достался Байчетичу, который обыграл севшего на газон Ольсена и с острого угла отправил мяч в сетку, попадая между ног Мингзу.

Футбол. Англия. Премьер-лига Астон Вилла — Ливерпуль 1:3 Голы: 0:1 Мохамед Салах (5'), 0:2 Вирджил ван Дейк (37'), 1:2 Олли Уоткинс (59'), 1:3 Стефан Байчетич (81') Астон Вилла: Робин Ольсен, Эшли Янг, Эзри Конса, Тайрон Мингс, Лука Динь, Джон МакГинн, Дуглас Луис, Бубакар Камара (Филиппе Коутиньо, 86'), Эмилиано Буэндия (Леандер Дендонкер, 86'), Леон Бэйли (Дэнни Ингс, 86'), Олли Уоткинс Ливерпуль: Алекс Окслейд-Чемберлен (Харви Эллиотт, 67'), Дарвин Нуньес (Ben Doak, 88'), Мохамед Салах, Тьяго, Фабиньо, Джордан Хендерсон (Стефан Байчетич, 79'), Эндрю Робертсон, Вирджил ван Дейк, Жоэль Матип, Трент Александер-Арнольд (Джо Гомес, 79'), Алисон

Команда Юргена Клоппа после этого матча набрала 25 очков и поднялась на 6-е место в турнирной таблице АПЛ. Команда Унаи Эмери с 18 очками занимает 12-ю строчку.