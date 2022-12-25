Нигматуллин: Нужно было Пиняеву остаться в «Крыльях». Теперь может отправиться в ФНЛ с «Локо»

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин признался, что не одобряет предстоящий переход хавбека «Крыльев Советов» Сергея Пиняева в «Локомотив».

«Для карьерного роста Пиняеву нужно было остаться в "Крыльях Советов". Но футбол не всегда спорт, а бизнес. За Сергея заплатили хорошие деньги.

Но, к сожалению, "Локомотив" сейчас проблемный. Молодому парню в такой команде будет очень непросто. Хотя, возможно, он станет лидером этого "Локомотива".

Но в восемнадцать лет это сделать крайне сложно. У Сергея еще неокрепшая психика, нужно расти.

Возможно, Пиняеву нужно было еще годик потерпеть и поиграть в "Крыльях". Теперь Пиняев может отправиться в ФНЛ.

В любом случае я желаю ему реализовать себя. Он один из талантливейших футболистов России. Но сейчас он больше перспективный.

Сергей еще не готов решать серьезнейшие задачи, которые стоят перед Локомотивом», — сказал Нигматуллин «Чемпионату».