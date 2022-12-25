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    «Ман Сити» всё больше становится зависим от Холанна, считает Эвра

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    Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра высказал мнение о норвежском нападающем «Манчестер Сити» Эрлинге Холанне.

    Эрлинг Холанн
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    Эрлинг Холанн

    «Всё просто: нет Холанна — нет вечеринки. Я немного беспокоюсь за "Сити", потому что чувствую, что они всё больше становятся зависимы от Эрлинга.

    Не знаю, хочет ли Гвардиола принять этот факт или нет. Я знаю, что Хосеп был очень осторожен, внедряя его в команду и просто требуя выполнять свои установки.

    Сначала мы ждали, что Холанн будет забивать по одному голу в каждой игре, а теперь ждём от него по три мяча в каждом матче.

    Мне нравится его менталитет. Он хочет добиваться своей цели постепенно. Он не очень общителен, но он наслаждается игрой.

    Я никогда не буду сравнивать его с другими игроками, но в нём есть что-то общее между Ибрагимовичем и Роналдо», — сказал Эвра в интервью для Betfair.

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