«Ман Сити» всё больше становится зависим от Холанна, считает Эвра

Бывший игроквысказал мнение о норвежском нападающем

«Всё просто: нет Холанна — нет вечеринки. Я немного беспокоюсь за "Сити", потому что чувствую, что они всё больше становятся зависимы от Эрлинга.

Не знаю, хочет ли Гвардиола принять этот факт или нет. Я знаю, что Хосеп был очень осторожен, внедряя его в команду и просто требуя выполнять свои установки.

Сначала мы ждали, что Холанн будет забивать по одному голу в каждой игре, а теперь ждём от него по три мяча в каждом матче.

Мне нравится его менталитет. Он хочет добиваться своей цели постепенно. Он не очень общителен, но он наслаждается игрой.

Я никогда не буду сравнивать его с другими игроками, но в нём есть что-то общее между Ибрагимовичем и Роналдо», — сказал Эвра в интервью для Betfair.