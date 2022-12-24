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    Карраско может покинуть «Атлетико» в ближайшее время

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    Нападающий «Атлетико» Янник Ферейра Карраско может быть продан в другой клуб в январе. Об этом сообщает Marca.

    Янник Ферейра Карраско
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    Янник Ферейра Карраско

    По информации источника, «Атлетико» готов продать Карраско из-за дефицита клуба в доходах по причине непопадания в плей-офф Лиги чемпионов.

    Сообщается, что мадридский клуб готов отпустить бельгийца не за 60 миллионов евро, как это прописано в контракте, а за 40.

    Карраско хотят два клуба английской Премьер-лиги. Вероятно, речь идёт о «Ньюкасле» и «Тоттенхэме».

    Всего футболист провел 27 матчей в нынешнем сезоне за клуб и сборную, забил 4 мяча и отдал 3 голевые передачи.

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