Карраско может покинуть «Атлетико» в ближайшее время

Нападающийможет быть продан в другой клуб в январе. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, «Атлетико» готов продать Карраско из-за дефицита клуба в доходах по причине непопадания в плей-офф Лиги чемпионов.

Сообщается, что мадридский клуб готов отпустить бельгийца не за 60 миллионов евро, как это прописано в контракте, а за 40.

Карраско хотят два клуба английской Премьер-лиги. Вероятно, речь идёт о «Ньюкасле» и «Тоттенхэме».

Всего футболист провел 27 матчей в нынешнем сезоне за клуб и сборную, забил 4 мяча и отдал 3 голевые передачи.