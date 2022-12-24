Алдонин: В АФК у России также возникнут проблемы

Экс-игрок ЦСКАподелился мнением о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Не думаю, что от этого ситуация изменится. В УЕФА нас отовсюду отрезали, а в Азии что, все будут рады видеть?

Конечно, международные матчи нужны. Если мы точно понимаем, что нас там ждут, то надо переходить, потому что на безрыбье и рака лови.

Наше решение в пользу АФК никоим образом не повлияет на разрешение ситуации. Есть УЕФА, есть ФИФА, есть определённые правила. Если для нас закрыта Европа, то для нас закрыта и Азия», — цитирует Алдонина «Чемпионат».

Напомним, в феврале 2022 года УЕФА принял решение отстранить российские команды, в том числе сборную, от участия в соревнованиях под эгидой организации.