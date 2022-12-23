Стало известно, сколько «Крылья Советов» заплатили за Сычевого

Президент «Оренбурга»рассказал подробности перехода нападающего

«За Володю я рад. За то, что "Оренбург" провел хорошую в экономическом плане сделку, тоже рад. За последние пять лет это рекордный трансфер "Оренбурга".

Такое бывает не каждый день. Когда человека берешь с "Крымтеплицы", а он завтра играет за сборную — это нонсенс.

В переговорах было три варианта развития событий: мы либо бы получили ноль, либо 25 миллионов, если бы не договорились, либо столько, сколько в итоге получили.

На трансфере Сычевого мы заработали 100 миллионов рублей. Потратив чуть больше года назад на покупку игрока 5 миллионов, продать его за 100 — это говорит о том, что менеджмент "Газпром добыча Оренбург" работает в интересах экономики клуба», — приводит слова Еремякина Sport24.

В текущем сезоне РПЛ Сычевой забил 14 мячей в 15 матчах за «Оренбург», а также отдал две голевые передачи. Он делит первое место в списке бомбардиров с нападающим «Спартака» Квинси Промесом.