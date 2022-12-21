«Шило на мыло». Тарханов назвал ошибкой переход Сычевого в «Крылья Советов»

Известный российский тренерраскритиковал переход нападающегоиз

«В целом это "шило на мыло". "Оренбург" и "Крылья Советов" — команды примерно одного уровня. Посмотрим, как Сычевому удастся себя проявить в Самаре. Есть пример Гамида Агаларова, который ярко выстрелил в прошлом сезоне, а теперь в "Ахмате" не всегда в состав попадает.

С другой стороны, у "Крыльев" хороший тренер, умеющий совершенствовать футболистов. Почти все, кто с ним работает, затем хорошо продаются. Кроме того, "Оренбург" и "Крылья" играют в похожий футбол, стараются владеть мячом, поэтому Сычевому будет легче адаптироваться. Самарцам он пригодится, учитывая, что Сергей Пиняев и другие игроки могут покинуть команду зимой.

Что касается "Оренбурга", то Сычевой может и не стать серьезной потерей. В команде есть другие игроки, которые получат возможность себя проявить. Если удалось ему, то почему другие не смогут? Или же клуб найдет еще одного малоизвестного футболиста — во Второй лиге, например», — приводит слова Тарханова Sport24.

По данным СМИ, «Крылья» прислали в «Оренбург» предложение о выкупе форварда за 100 миллионов рублей, а самому футболисту предложили контракт на 3,5 года.

Самарский клуб также предлагает самому нападающему увеличение зарплаты с 2 до 4 миллионов рублей в месяц, а также подъемные в размере 35 миллионов.

В проекте договора форварда с «Крыльями Советов» есть пункт об отступных, но работать он будет только для «Зенита».

В текущем сезоне РПЛ Сычевой забил 14 мячей в 15 матчах за «Оренбург», а также отдал две голевые передачи. Он делит первое место в списке бомбардиров с Квинси Промесом.