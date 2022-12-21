Булыкин: Сычевой может повторить судьбу Агаларова

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин высказался о переходе нападающего Владимира Сычевого из «Оренбурга» в «Крылья Советов».

«Время покажет, станет ли Сычевой новым Агаларовым. Но "Оренбург" и "Крылья" — не такие разные клубы по уровню. Наверное, он выиграет в зарплате, если это новый контракт.

Однако я бы стремился в какой-нибудь топ-клуб, потому что можно повторить судьбу Агаларова и перестать прогрессировать и быть на виду», — приводит слова Булыкина «Чемпионат».

По данным СМИ, «Крылья» прислали в «Оренбург» предложение о выкупе форварда за 100 миллионов рублей, а самому футболисту предложили контракт на 3,5 года.

Самарский клуб также предлагает самому нападающему увеличение зарплаты с 2 до 4 миллионов рублей в месяц, а также подъемные в размере 35 миллионов.

В проекте договора форварда с «Крыльями Советов» есть пункт об отступных, но работать он будет только для «Зенита».

В текущем сезоне РПЛ Сычевой забил 14 мячей в 15 матчах за «Оренбург», а также отдал две голевые передачи. Он делит первое место в списке бомбардиров с Квинси Промесом.