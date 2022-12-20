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    «Оренбург» подтвердил уход Сычевого в «Крылья Советов»

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    Президент «Оренбурга» Василий Еремякин подтвердил переход нападающего Владимира Сычевого в «Крылья Советов».

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    «Подтверждаю, что у Сычевого подписан контракт с "Крыльями". Все к этому шло», — сказал Еремякин «Спорт-Экспрессу».

    По данным СМИ, «Крылья» прислали в «Оренбург» предложение о выкупе форварда за 100 миллионов рублей, а самому футболисту предложили контракт на 3,5 года.

    Самарский клуб также предлагает самому нападающему увеличение зарплаты с 2 до 4 миллионов рублей в месяц, а также подъемные в размере 35 миллионов.

    В проекте договора форварда с «Крыльями Советов» есть пункт об отступных, но работать он будет только для «Зенита».

    В текущем сезоне РПЛ 26-летний форвард забил 14 мячей в 15 матчах за «Оренбург», а также отдал две голевые передачи. Он делит первое место в списке бомбардиров с Квинси Промесом.

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