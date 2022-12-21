Экс-хавбек «Зенита»: Футбол в Узбекистане более искренний и бесшабашный, чем в России

Бывший полузащитник «Зенита» Павел Могилевец, ныне выступающий за «Бунедкор», рассказал, как чувствует себя в чемпионате Узбекистана.

«Я у многих узнавал про Узбекистан. Вариант мне предложил мой хороший друг Сергей Тумасян, который играл в "Сочи", "Ростове". Общался я и с Виталием Денисовым, Женей Макеевым. Более-менее представлял картину.

Мне и семье здесь было комфортно. В целом в Узбекистане все, что нужно. Местный футбол немного специфичен — более искренний, чем российский. Эмоциональный, в чем-то даже бесшабашный. Больше упор на индивидуальные действия, меньше тактики.

По уровню похоже на ФНЛ. Но первая тройка — "Пахтакор", "Насаф" и "Навбахор" — сравнимы с середняками РПЛ, "Оренбургом" или "Крыльями" условными», — сказал игрок в интервью Sport24 .

В составе «Бунедкора» 29-летний Павел Могилевец принял участие в 8 матчах и отдал 1 результативный пас.