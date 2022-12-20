В 22:45 20.12.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав кубке Лиги Англии.

Последний матч между собой: «Милтон-Кинс Донс» — «Лестер» 0:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Милтон-Кинс Донс» — «Лестер» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.00 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Лестер»).

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