В 1/8 финала английского Кубка лиги «Милтон-Кинс Донс» на своем поле будет принимать «Лестер». Начало встречи — в 22:45 мск. «Милтон-Кинс Донс» — «Лестер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Милтон-Кинс Донс»

Команда находится в третьей по рангу английской Первой лиге и занимает там 10 место в турнирной таблице. «Милтон-Кинс» встретится в 1/8 финала Кубка лиги с «Лестером».

В 1/16 финала «Милтон» разобрался с «Моркамом» со счетом 2:0 и прошел дальше. Стоит отметить, что команде еще не попадались соперники из АПЛ в этом кубке, но были матчи, где на них никто не ставил.

Коэффициенты матча Милтон-Кинс Донс — Лестер 1X2Новым игрокам 9.004.801.35Фрибет$40

Например, в 1/32 финала «Милтон» абсолютно неожиданно обыграл «Уотфорд» в гостях (0:2). Стоит отметить, что гости нанесли ударов в створ ворот больше (5), чем хозяева (4).

Все прогнозы на футбол

У «Милтон-Кинс» есть прекрасная возможность обыграть «Лестер» на своем поле и пройти дальше, для этого у них есть все. У «Милтона» нет надежной защиты, но есть хорошая атакующая линия, которая способна реализовать пару моментов за игру.

«Лестер»

«Лестер» — команда английской Премьер-лиги, которая на протяжении всего сезона держится в середине турнирной таблицы, расположившись на 13-е место.

В 1/16 финала команда разобралась с «Ньюпортом» (3:0) и прошла в следующий этап. Стоит отметить, что в том матче дублем отметился форвард команды Джейми Варди.

В последнем матче АПЛ «Лестер» сыграл очень мощно в гостевой встрече с «Вест Хэмом», обыграв соперника (2:0). В последних 5 официальных матча у команды 4 победы при одном поражении от «Манчестер Сити» (0:1).

Команда набрала хороший ход перед паузой, а сейчас будет заново набирать обороты. Матч с «Милтон-Кинс» отличная возможность проверить состояние игроков. Очевидно, что команда будет доминировать в матче, выйдя на поле даже не основным составом.

Если в составе окажутся пару лидеров в каждой линии, то команда точно будет владеть мячом и забьет свои голы.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом «Лестер», коэффициент на победу которых равен 1.37.

Успех «Милтон-Кинс» оценивается в 7.80, ничья — в 4.90.

Безусловно, «Милтон» приложит все силы, чтобы стать настоящим андердогом Кубка лиги, но «Лестер» не будет отдавать инициативу.

Поэтому наши прогноз и ставка — Победа «Лестера» с форой -1.5 за 2.00. Еще один вариант ставки — Тотал голов в первом тайме 1.5 больше за 2.47.