Томори: Конечно, я разочарован невызовом на ЧМ-2022. Постараюсь попасть на Евро-2024

Защитникпризнался, что разочарован непопаданием в заявку сборной Англии на ЧМ-2022.

«В чем мне хотелось бы улучшить свою игру? Я знаю, что моя работа — защищаться, но также мне бы хотелось больше забивать.

Я искренне восхищаюсь многими защитниками в Серии А, такими, как Ким Мин Чжэ, Милан Шкриньяр, Леонардо Бонуччи и Бремер. Глядя на них, я хочу совершенствоваться.

Невызов в сборную Англии? Очевидно, я разочарован, потому что я хотел бы сыграть[на ЧМ-2022] в Катаре.

Я знаю, что должен делать больше, чтобы заслужить вызов на Евро-2024, поэтому я буду продолжать работать — посмотрим, что из этого получится», — сказал игрок Football Italia.

Напомним, что сборная Англии дошла до четвертьфинала ЧМ-2022, где уступила команде Франции (1:3).