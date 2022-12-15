Томори: Конечно, я разочарован невызовом на ЧМ-2022. Постараюсь попасть на Евро-2024

Фикайо Томори Фото: globallookpress.com
«В чем мне хотелось бы улучшить свою игру? Я знаю, что моя работа — защищаться, но также мне бы хотелось больше забивать.
Я искренне восхищаюсь многими защитниками в Серии А, такими, как Ким Мин Чжэ, Милан Шкриньяр, Леонардо Бонуччи и Бремер. Глядя на них, я хочу совершенствоваться.
Невызов в сборную Англии? Очевидно, я разочарован, потому что я хотел бы сыграть[на ЧМ-2022] в Катаре.
Я знаю, что должен делать больше, чтобы заслужить вызов на Евро-2024, поэтому я буду продолжать работать — посмотрим, что из этого получится», — сказал игрок Football Italia.
Напомним, что сборная Англии дошла до четвертьфинала ЧМ-2022, где уступила команде Франции (1:3).