ESPN: МЮ рассматривает вариант аренды Фелиша с правом выкупа

Жоау Фелиш Фото: globallookpress.com
В первую очередь клуб намерен узнать, будет ли возможность подписать португальца Гонсалу Рамуша в зимнее трансферное окно.
Также руководство «манкунианцев» планирует рассмотреть трансфер Альваро Мораты и Коди Гакпо. Все будет зависеть от финансовых возможностей клуба, которые пострадали из-за пандемии коронавируса.
Кроме того, «красные дьяволы» могут подписать форварда «Атлетико» Жоау Фелиша. При этом с «матрасниками» планируется договориться об аренде игрока с обязательством выкупа, так как ожидаемая сумма трансфера может выйти в 100 млн евро.