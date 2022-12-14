ESPN: МЮ рассматривает вариант аренды Фелиша с правом выкупа

По данным ESPN , «Манчестер Юнайтед» находится в поисках оптимального трансфера для усиления линии атаки своей команды.

В первую очередь клуб намерен узнать, будет ли возможность подписать португальца Гонсалу Рамуша в зимнее трансферное окно.

Также руководство «манкунианцев» планирует рассмотреть трансфер Альваро Мораты и Коди Гакпо. Все будет зависеть от финансовых возможностей клуба, которые пострадали из-за пандемии коронавируса.

Кроме того, «красные дьяволы» могут подписать форварда «Атлетико» Жоау Фелиша. При этом с «матрасниками» планируется договориться об аренде игрока с обязательством выкупа, так как ожидаемая сумма трансфера может выйти в 100 млн евро.