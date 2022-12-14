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    ESPN: МЮ рассматривает вариант аренды Фелиша с правом выкупа

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    По данным ESPN, «Манчестер Юнайтед» находится в поисках оптимального трансфера для усиления линии атаки своей команды.

    Жоау Фелиш
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    Жоау Фелиш

    В первую очередь клуб намерен узнать, будет ли возможность подписать португальца Гонсалу Рамуша в зимнее трансферное окно.

    Также руководство «манкунианцев» планирует рассмотреть трансфер Альваро Мораты и Коди Гакпо. Все будет зависеть от финансовых возможностей клуба, которые пострадали из-за пандемии коронавируса.

    Кроме того, «красные дьяволы» могут подписать форварда «Атлетико» Жоау Фелиша. При этом с «матрасниками» планируется договориться об аренде игрока с обязательством выкупа, так как ожидаемая сумма трансфера может выйти в 100 млн евро.

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