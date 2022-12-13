«Интер» просит 60 млн евро за Дюмфриса

Защитник миланскогоне покинет итальянский клуб в январе, сообщает CalcioMercato

По данным издания, руководство клуба и главный тренер Симоне Индзаги заинтересованы в том, чтобы защитник не покинул клуб в ближайшее трансферное окно.

Дюмфрис, соглашение которого с клубом действует до лета 2025 года, может уйти только летом. «Интер» попросит за игрока 60 миллионов евро. .

Ожидается, что «Интеру» придется летом совершить громкую продажу, чтобы выправить финансовую ситуацию.

Ранее сообщалось, что защитником сборной Нидерландов интересуются «Челси» и «Манчестер Юнайтед».