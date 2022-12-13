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    «Интер» просит 60 млн евро за Дюмфриса

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    Защитник миланского «Интера» Дензел Дюмфрис не покинет итальянский клуб в январе, сообщает CalcioMercato.

    Дензел Дюмфрис
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    Дензел Дюмфрис

    По данным издания, руководство клуба и главный тренер Симоне Индзаги заинтересованы в том, чтобы защитник не покинул клуб в ближайшее трансферное окно.

    Дюмфрис, соглашение которого с клубом действует до лета 2025 года, может уйти только летом. «Интер» попросит за игрока 60 миллионов евро. .

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    • Ожидается, что «Интеру» придется летом совершить громкую продажу, чтобы выправить финансовую ситуацию.

    Ранее сообщалось, что защитником сборной Нидерландов интересуются «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

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