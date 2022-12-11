«Сассуоло» вырвал победу у «Марселя» в товарищеском матче

«Сассуоло» Фото: globallookpress.com
Счет на 10-й минуте матча открыли провансальцы — отличился чилийский хавбек Алексис Санчес. На 28-й минуте полузащитник Доменико Берарди сравнял счет.
На 56-й минуте «Марсель» вновь повел благодаря точному удару Димитри Пайета. Итальянцы отыгрались на 65-й минуте благодаря голу нападающего Андреа Пинамонти.
Победу «Сассуоло» на второй добавленной минуте принес норвежский хавбек Кристиан Торстведт.
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Сассуоло — Марсель 3:2
Голы: 0:1 Алексис Санчес (10'), 1:1 Доменико Берарди (28'), 1:2 Димитри Пайет (56'), 2:2 Андреа Пинамонти (65'), 3:2 Кристиан Торстведт (90 + 2')