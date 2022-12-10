СМИ: Канте ведет переговоры с «Барселоной»

Полузащитникхочет продолжить карьеру в, сообщает Diario Sport

Стороны уже несколько недель обсуждают трансфер и близки к тому, чтобы согласовать базовые параметры договора.

В случае, если клуб и полузащитник договорятся, Канте присоединится к каталонцам в статусе свободного агента.

Сделка может быть закрыта уже в январе, однако многое зависит от восстановления 31-летнего француза после операции, которую он перенес в октябре.

Также «Барселона» настаивает на том, что зарплата футболиста должна соответствовать текущей экономической ситуации.

Полузащитник в последний раз выходил на поле 14 августа.