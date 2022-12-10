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    СМИ: Канте ведет переговоры с «Барселоной»

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    Полузащитник «Челси» Нголо Канте хочет продолжить карьеру в «Барселоне», сообщает Diario Sport.

    Нголо Канте
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    Нголо Канте

    Стороны уже несколько недель обсуждают трансфер и близки к тому, чтобы согласовать базовые параметры договора.

    В случае, если клуб и полузащитник договорятся, Канте присоединится к каталонцам в статусе свободного агента.

    Сделка может быть закрыта уже в январе, однако многое зависит от восстановления 31-летнего француза после операции, которую он перенес в октябре.

    Также «Барселона» настаивает на том, что зарплата футболиста должна соответствовать текущей экономической ситуации.

    Полузащитник в последний раз выходил на поле 14 августа.

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