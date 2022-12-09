Сака: «Золотая бутса» — это здорово, но нет ничего лучше победы на ЧМ

Полузащитник сборной Англии Букайо Сака считает, что победа на ЧМ-2022 важнее «Золотой бутсы».

С 3 голами Сака делит второе место в бомбардирской гонке мундиаля с целым рядом игроком. лидирует форвард сборной Франции Килиан Мбаппе, у которого 5 мячей.

«Конечно, было бы неплохо, но я об этом не думаю.

Сейчас я сосредоточен на том, чтобы помочь команде пройти в следующий раунд, а затем еще в следующий, и, надеюсь, мы сможем выиграть этот чемпионат мира.

Если я выиграю "Золотую бутсу", это будет здорово, но, конечно, нет ничего лучше, чем победа на чемпионате мира», — приводит слова Сака Sky Sports.

Англия встретится с Францией в 1/4 финала ЧМ-2022 завтра, 10 декабря. С прогнозом на этот поединок можно ознакомиться по этой ссылке.