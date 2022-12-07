Фернанду Сантуш: Португалия провела отличный матч против Швейцарии

Фернанду Сантуш Фото: globallookpress.com
«Неидеальный, но очень хороший вечер. Отношение к делу, сосредоточенность на протяжении всей игры. Мы провели отличный матч.
Португалия знала, как противодействовать тактике Швейцарии. Мы владели мячом, быстро его возвращали, действовали организованно, не оставляя свободных зон.
Мы пропустили такой гол, который не должны пропускать, но ничего страшного, будем прибавлять. Выход Рамуша вместо Роналду я уже объяснял и не собираюсь снова это делать. Они разные футболисты», — сказал Сантуш O Jogo.
Сборная Португалии в 1/4 финала 10 декабря сыграет против команды Марокко.