Тите: У каждого из наших футболистов есть свои поразительные навыки

Главный тренер сборной Бразилииоценил игру команды в матче против Кореи (4:1) в 1/8 финала ЧМ-2022.

«Если баланс хотя бы на мгновение нарушается, вероятность проигрыша возрастает. Когда у вас в составе такие игроки, нужно правильно располагаться на поле, играть без мяча, важна и поддержка задней линии.

Например, у двух наших фланговых защитников больше созидательная роль. Это живой механизм, который мы пытаемся сбалансировать. Неймар? Он лидер команды. Его всегда ищут на поле. У каждого из наших футболистов есть свои поразительные навыки, а Неймар — центр, который усиливает игру всех остальных», — цитирует Тите Globo Esporte.

Календарь и таблица ЧМ-2022

9 декабря сборная Бразилии в четвертьфинале турнира сыграет с командой Хорватии.