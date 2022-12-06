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    Тите: У каждого из наших футболистов есть свои поразительные навыки

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    Главный тренер сборной Бразилии Тите оценил игру команды в матче против Кореи (4:1) в 1/8 финала ЧМ-2022.

    Тите
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    Тите

    «Если баланс хотя бы на мгновение нарушается, вероятность проигрыша возрастает. Когда у вас в составе такие игроки, нужно правильно располагаться на поле, играть без мяча, важна и поддержка задней линии.

    Например, у двух наших фланговых защитников больше созидательная роль. Это живой механизм, который мы пытаемся сбалансировать. Неймар? Он лидер команды. Его всегда ищут на поле. У каждого из наших футболистов есть свои поразительные навыки, а Неймар — центр, который усиливает игру всех остальных», — цитирует Тите Globo Esporte.

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    9 декабря сборная Бразилии в четвертьфинале турнира сыграет с командой Хорватии.

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