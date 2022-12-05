Михневич: Нет никакого способа остановить Мбаппе

Главный тренер сборной Польшипрокомментировал поражение своей команды в матче 1/8 финала чемпионата мира от Франции (1:3).

Напомним, что в этой игре форвард французов Килиан Мбаппе оформил дубль, а также сделал результативную передачу.

«Нет никакого способа остановить Мбаппе. Никто не знает рецепта. Ни один тренер не может это придумать, учитывая его нынешнюю форму.

Сегодня он сделал нам больно. Но я всё равно болею за него, ведь это настоящая звезда. Я думаю, что после смены поколений он на долгие годы будет лучшим игроком мира», — цитирует Михневича SkySports.

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Мбаппе с пятью забитыми мячами является лучшим бомбардиром чемпионата мира в Катаре.