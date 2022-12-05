Газзаев: Посмотрите, как безобразно японцы били пенальти

Бывший главный тренер сборной Россиипрокомментировал победу сборной Хорватии (1:1, 3:1 по пен.) в матче 1/8 финала чемпионата мира.

«Хорваты оказались более опытными и мастеровитыми, это сказалось. Посмотрите, как безобразно японцы били 11-метровые удары. Но в целом, конечно, Япония оставила очень приятное впечатление.

На мой взгляд, команда была очень хорошо готова функционально, старалась играть в современный футбол — прессинговать и активно играть на чужой половине поля. Это было во всех играх.

Что касается гола, который забили хорваты, то японский вратарь неправильно занял позицию. Фактически, других моментов у Хорватии и не было.

Если бы этот гол не пропустили, то японцы могли бы проходить дальше. Они дисциплинированно выполняли установку тренера, да и в целом, Япония — дисциплинированная нация.

Как они отрабатывали и двигались — очень приятное впечатление оставили», — заявил Газзаев Sport24.

Следующий матч сборная Хорватии сыграет с победителем встречи Бразилия — Южная Корея.