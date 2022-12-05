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    Газзаев: Посмотрите, как безобразно японцы били пенальти

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    Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев прокомментировал победу сборной Хорватии (1:1, 3:1 по пен.) в матче 1/8 финала чемпионата мира.

    Сборная Хорватии
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    Сборная Хорватии

    «Хорваты оказались более опытными и мастеровитыми, это сказалось. Посмотрите, как безобразно японцы били 11-метровые удары. Но в целом, конечно, Япония оставила очень приятное впечатление.

    На мой взгляд, команда была очень хорошо готова функционально, старалась играть в современный футбол — прессинговать и активно играть на чужой половине поля. Это было во всех играх.

    Что касается гола, который забили хорваты, то японский вратарь неправильно занял позицию. Фактически, других моментов у Хорватии и не было.

    Если бы этот гол не пропустили, то японцы могли бы проходить дальше. Они дисциплинированно выполняли установку тренера, да и в целом, Япония — дисциплинированная нация.

    Как они отрабатывали и двигались — очень приятное впечатление оставили», — заявил Газзаев Sport24.

  • Хорватия в серии пенальти обыграла Японию в 1/8 чемпионата мира
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