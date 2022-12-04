Добро пожаловать на стадион «Эль Тумама» в Дохе, где действующие чемпионы мира из Франции на первой стадии плей-офф сразятся со сборной Польши. За ходом встречи приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Начало матча — в 18:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!

До матча

Франция

Сборная Франции выиграла группу D, набрав 6 очков после трех матчей. Подопечные Дидье Дешама сняли «проклятье чемпионов», став первыми обладателями Кубка мира за последние четыре мундиаля, которым удалось выйти в плей-офф. Французы решили свои задачи уже после двух туров, одержав победы над сборными Австралии (4-1) и Дании (2-1), обеспечив себе минимум второе место в группе.

В заключительном матче против Туниса Дешам выпустил на поле экспериментальный состав, который уступил африканской команде с минимальным счетом (0-1). Но даже это фиаско не помешало французам сохранить первое место в группе, опередив сборную Австралии по дополнительным показателям.

Поражение от тунисцев стало для сборной Франции четвертым за 10 последних матчей во всех турнирах. Также за этот период «трехцветные» одержали четыре победы и дважды сыграли вничью.

Польша

Сборная Польши стала вторым представителем квартета D в плей-офф после сборной Аргентины. Подопечные Чеслава Михневича набрали четыре балла и опередили сборную Мексики в борьбе за второе место только по разнице забитых мячей.

Все свои очки поляки набрали в первых двух матчах, где сыграли в нулевую ничью с мексиканцами и одержали победу над сборной Саудовской Аравии (2-0). В заключительном туре «белые орлы» встречались со сборной Аргентины, уступив с сухим счетом (0-2), но все же смогли сохранить за собой место в плей-офф.

Поражение от сборной Аргентины стало для поляков первым за пять последних матчей. Всего за 10 крайних встреч на счету сборной Польши четыре победы, две ничьи и четыре поражения.

Личные встречи

В рамках чемпионатов мира сборные Франции и Польши встречались между собой один раз. На турнире 1982 года в Испании польская команда обыграла «трехцветных» в матче за третье место (3-2). За всю историю обе команды провели между собой 8 встреч — сборная Франции одержала четыре победы, трижды была зафиксирована ничья и одна победа осталась за сборной Польши.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч Франция — Польша с коэффициентом 2.94.