Гана — Уругвай: счет матча 0:2, обзор голов

На 20-й минуте в ворота уругвайцев был назначен пенальти. Иньяки Уильямс нашёл на левом фланге Джордана Айю, тот прошёл к штрафной и пробил низом — голкипер Рочет отразил удар перед собой, после чего сбил Кудуса.
Андре Айю пробил низом в правый угол, но не очень сильно, и плюс Рочет среагировал — прыгнул в нужную сторону и отразил удар. А дальше защита успела выбить мяч.
Счет был открыт на 26-й минуте. Суарес обработал мяч у левого края штрафной после прострела справа, беспрепятственно сместился к центру и резко пробил по центру. Ати-Зиги отбил мяч в сторону, но на отскок успел Хиорхьян де Арраскаета, опередивший защитника и головой с метра отправивший мяч в сетку.
На 32-й минуте Суарес выполнил передачу справа на де Арраскаету, который принял мяч рядом с границей штрафной чуть левее ворот и прекрасным ударом отправил его в дальний угол.
Сборная Уругвая набрала 4 очка, но заняла третье место в группе Н, уступив Южной Корее по количеству забитых мячей. Гана с 3 очками замкнула квартет. Первое место в группе с 6 очками заняла Португалия.