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    Сборная Уругвая взяла верх над Ганой, но вылетела с ЧМ-2022

    Гана — Уругвай: счет матча 0:2, обзор голов

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    Сборная Уругвая одержала победу над командой Ганы (2:0) в матче 3-го тура группы Н чемпионата мира по футболу-2022, проходящего в Катаре.

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    На 20-й минуте в ворота уругвайцев был назначен пенальти. Иньяки Уильямс нашёл на левом фланге Джордана Айю, тот прошёл к штрафной и пробил низом — голкипер Рочет отразил удар перед собой, после чего сбил Кудуса.

    Андре Айю пробил низом в правый угол, но не очень сильно, и плюс Рочет среагировал — прыгнул в нужную сторону и отразил удар. А дальше защита успела выбить мяч.

    Счет был открыт на 26-й минуте. Суарес обработал мяч у левого края штрафной после прострела справа, беспрепятственно сместился к центру и резко пробил по центру. Ати-Зиги отбил мяч в сторону, но на отскок успел Хиорхьян де Арраскаета, опередивший защитника и головой с метра отправивший мяч в сетку.

    На 32-й минуте Суарес выполнил передачу справа на де Арраскаету, который принял мяч рядом с границей штрафной чуть левее ворот и прекрасным ударом отправил его в дальний угол.

    Футбол. ЧМ-2022. Группа H
    Гана — Уругвай 0:2
    Голы: 0:1 Хиорхьян де Арраскаета (26'), 0:2 Хиорхьян де Арраскаета (32') Гана: Лоуренс Ати-Зиги, Алиду Сейду, Даниэль Амарти, Мохаммед Салису, Абдул Рахман Баба, Томас Парти, Салис Абдул-Самед (Даниэль-Кофи Киере, 72'), Иньяки Уильямс (Энтойн Семеньо, 72'), Андре Айю (Осман Букари, 46'), Джордан Айю (Камал Дин Сулемана, 46'), Мохаммед Кудус Уругвай: Дарвин Нуньес (Агустин Каноббио, 80'), Луис Суарес (Эдинсон Кавани, 66'), Хиорхьян де Арраскаета (Максимилиано Гомес, 80'), Родриго Бентанкур (Матиас Весино, 34'), Федерико Вальверде, Факундо Пельистри (Николас де ла Крус, 66'), Матиас Оливера, Себастьян Коатес, Хосе Хименес, Гильермо Варела, Серхио Рочет Предупреждения: Дарвин Нуньес (20'), Луис Суарес (60'), Камал Дин Сулемана (86'), Себастьян Коатес (87')

    Сборная Уругвая набрала 4 очка, но заняла третье место в группе Н, уступив Южной Корее по количеству забитых мячей. Гана с 3 очками замкнула квартет. Первое место в группе с 6 очками заняла Португалия.

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