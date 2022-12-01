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    Нигматуллин — о матче Франция — Польша: Будет противостояние одних из лучших форвардов мира

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    Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин оценил шансы Польши в матче 1/8 финала чемпионата мира-2022 с командой Франции.

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    «В сборной Польши два ярких пятна — это Левандовски и, прежде всего, Шчесны, который отбил два пенальти и демонстрирует прекрасную игру на этом чемпионате.

    Их старания и большого везения хватило на то, чтобы пройти в следующий круг. Не просто же за красивые глазки они прошли. Прошли, значит, заслужили. В футболе везение имеет место быть, а везет сильнейшим

    Понятно, что Франция — фаворит в данном противостоянии, но и Франция может проиграть. Немотивированная Франция умудрилась проиграть Марокко.

    Будет в то же время интересное противостояние двух одних из лучших форвардов мира — Мбаппе и Левандовски», — цитирует «Спорт День за Днем» Нигматуллина.

    Сборная Польши вышла в плей-офф из группы С со второго места и встретится в 1/8 финала с французами, 4 декабря, начало — 18.00 мск.

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