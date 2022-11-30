ЧМ-2022ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сборная МексикиСаудовская Аравия — Мексика. Онлайн
  • 20:02
    • Сборная Австралии обыграла Данию и вышла в плей-офф ЧМ
  • 20:00
    • Сборная Туниса одержала победу над Францией и покинула ЧМ-2022
    Все новости спорта

    Шалимов разочарован качеством игры на ЧМ-2022 в Катаре

    Футбол Календарь ЧМ-2022 по футболу Прогнозы на ЧМ-2022 ЧМ-2022 РПЛ Футбол России
    Бывший главный тренер «Урала» и «Краснодара» Игорь Шалимов рассказал о своих впечатлениях от просмотра матчей чемпионата мира 2022 года.

    Игорь Шалимов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Игорь Шалимов

    «Пока ничего веселого я не вижу, даже в те моменты, когда семь забивают... Как-то скучновато.

    Чемпионат мира, как и чемпионат Европы, подразумевает, что команды, в большей степени, должны раскачаться. Тем более, мы должны учитывать то, как внутренние первенства закончились.

    Уже через неделю начался чемпионат мира, времени стать командой и сыграться не было, поэтому я думаю, что нужно еще время для этого. Без этого никак.

    Надо смотреть, кто пройдет в плей-офф, кто на кого может попасть. Потом будет более качественно, чем сейчас», — сказал Шалимов «Спорт День за Днем».

    Чемпионат мира по футболу-2022 завершится в Катаре в воскресенье, 18 декабря.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Аргентинцы забьют и… пропустят?!
  • Польша — Аргентина. Прогноз и ставки
  • 2.26
    •
  • «Ацтеки» начнут матч за здравие
  • Саудовская Аравия — Мексика. Прогноз и ставки
  • 2.23
    •
  • Костариканцы попадут под «немецкую машину»
  • Коста-Рика — Германия. Прогноз и ставки
  • 2.73
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.38
  • Экспресс дня 30 ноября
  • Сегодня в 23:45
    •  2.26
  • Прогноз на матч Польша — Аргентина
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Саудовская Аравия — Мексика
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.73
  • Прогноз на матч Коста-Рика — Германия
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Хорватия — Бельгия
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Сент-Луис — Каролина
  • Хоккей
  • Послезавтра в 04:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Питтсбург — Вегас
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Канада — Марокко
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Оклахома-Сити — Сан-Антонио
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении ЧМ-2022 Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры