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    Сборная Австралии обыграла Данию и вышла в плей-офф ЧМ

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    В матче 3-го тура группового этапа ЧМ сборная Австралии одолела Данию (1:0) и вышла в плей-офф мундиаля.

    Сборная Австралии
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    Сборная Австралии

    Единственный гол был забит на 60-й минуте. Отличился нападающий сборной Австралии Мэттью Леки.

    Футбол. ЧМ-2022. Группа D
    Австралия — Дания 1:0
    Гол: 1:0 Мэтью Леки (60') Австралия: Мэтью Райан, Милош Дегенек, Гарри Суттар, Кай Роулес, Азиз Бехич, Мэтью Леки (Айдин Хрустич, 89'), Аарон Муй, Джексон Ирвайн, Крейг Гудвин (Киану Баккус, 46'), Райли Макгри (Бэйли Райт, 74'), Митчелл Дюк (Джейми Макларен, 82') Дания: Мартин Брайтвайт (Каспер Дольберг, 59'), Йеспер Линдстрём, Кристиан Эриксен, Андреас Ольсен (Роберт Сков, 69'), Матиас Йенсен (Миккель Дамсгор, 59'), Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Йоаким Мехле (Андреас Корнелиус, 69'), Андреас Кристенсен, Йоаким Андерсен, Расмус Кристенсен (Александр Хартманн Бах, 46'), Каспер Шмейхель Предупреждения: Азиз Бехич (4'), Милош Дегенек (57'), Роберт Сков (75')

    По итогам этого матча Дания не вышла из группы, заняв последнее 4-е место с 1 баллов в активе. Австралия расположилась на 2-м место (6 очков).

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