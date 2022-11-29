«Бавария» подписала 16-летнего хавбека «Атлетико»

Хавьер Фернандес Фото: fcbayern.com/
Соглашение, которое подписал испанский хавбек, будет действовать с 1 января 2023 года. Фернандес будет выступать за молодежную команду мюнхенцев.
«Мы долго и усердно работали над этим трансфером, поэтому мы очень рады, что убедили такого талантливого игрока присоединиться к "Баварии".
Фернандес сочетает в себе технический потенциал, физические качества и игровой интеллект.
Мы уверены, что он продолжит свое развитие и будет работать амбициозно и целенаправленно», — сказал Transfermarkt руководитель академии «Баварии» Йохен Зауэр.