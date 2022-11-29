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    «Бавария» подписала 16-летнего хавбека «Атлетико»

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    Мюнхенская «Бавария» подписала долгосрочный контракт с 16-летним полузащитником «Атлетико» Хавьером Фернандесом.

    Хавьер Фернандес
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    Хавьер Фернандес

    Соглашение, которое подписал испанский хавбек, будет действовать с 1 января 2023 года. Фернандес будет выступать за молодежную команду мюнхенцев.

    «Мы долго и усердно работали над этим трансфером, поэтому мы очень рады, что убедили такого талантливого игрока присоединиться к "Баварии".

    Фернандес сочетает в себе технический потенциал, физические качества и игровой интеллект.

    Мы уверены, что он продолжит свое развитие и будет работать амбициозно и целенаправленно», — сказал Transfermarkt руководитель академии «Баварии» Йохен Зауэр.

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