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    Все игры тура под эгидой РФС перенесены

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    Бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) приняло решение отменить все матчи следующего тура под своей эгидой.

    Эмблема РФС
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    Эмблема РФС

    «Перенести проведение матчей всех спортивных соревнований по футболу (всех его спортивных дисциплин и разновидностей) под эгидой РФС, в том числе соревнования, организуемые/проводимые лигами, региональными федерациями по футболу и их объединениями, которые должны были быть проведены 23 и 24 марта 2024 года.

    Это игры женской Суперлиги, Первой лиги, Второй лиги, Суперлиги по футзалу, чемпионата России по футзалу среди женщин, высшей лиги по футзалу среди мужчин, всех соревнований РФФ и МРО.

    Точные даты и время проведения матчей будут объявлены дополнительно», — сообщается в заявлении на официальном сайте РФС.

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