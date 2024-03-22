В Федерации футбола Франции высказались о возможном приглашении Зидана в сборную

Президент Федерации футбола Франции (FFF)высказался относительно потенциально возможного приглашенияна пост главного тренера сборной страны.

«Зидан — один из памятников французского футбола. Первое, что нужно сделать, это выразить ему признательность и благодарность за всё, что он сделал для французов. Однако у нас уже есть лучший тренер для сборной Франции, который будет находиться на своём посту до 2026 года. На этом всё сказано», — приводит слова Диалло Sport.es.

В настоящий момент сборную Франции тренирует Дидье Дешам.

Что касается Зидана, то его последним местом работы был мадридский «Реал», который он покинул летом 2021 года.