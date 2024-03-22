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    В Федерации футбола Франции высказались о возможном приглашении Зидана в сборную

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    Президент Федерации футбола Франции (FFF) Филипп Диалло высказался относительно потенциально возможного приглашения Зинедина Зидана на пост главного тренера сборной страны.

    Зинедин Зидан
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    Зинедин Зидан

    «Зидан — один из памятников французского футбола. Первое, что нужно сделать, это выразить ему признательность и благодарность за всё, что он сделал для французов. Однако у нас уже есть лучший тренер для сборной Франции, который будет находиться на своём посту до 2026 года. На этом всё сказано», — приводит слова Диалло Sport.es.

    В настоящий момент сборную Франции тренирует Дидье Дешам.

    Что касается Зидана, то его последним местом работы был мадридский «Реал», который он покинул летом 2021 года.

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