«Барселона» не планирует подписывать новых футболистов в январе

Президентзаявил, что клуб не планирует покупать новых игроков в январе.

«У нас очень конкурентоспособный состав. От "Барселоны" на чемпионат мира поехало больше всего игроков. Это показывает, что мы хорошо работаем.

Кроме того, это очевидное доказательство того, что Хави делает отличную работу.

Пока мы не собираемся никого подписывать в январе. Но все будет зависеть от непредвиденных обстоятельств, которые нам придется решать.

Сейчас нам не нужны новички, потому что летом мы хорошо поработали. Мы довольны результатами этого сезона, несмотря на неудачу в Лиге чемпионов», — приводит слова Лапорты Sport.es.

После 14-и туров испанской Примеры «Барселона» занимает 1-е место в таблице с 37 очками в активе.