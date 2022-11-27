начнут матч в 19:00 в кубке России по футболу, 27.11.2022.

Последний матч между собой: «Краснодар» — «Химки» 3:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Краснодар» — «Химки». Коэффициент ставки — 2.10 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Краснодар»).

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