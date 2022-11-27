«Краснодар»
Эта команда лидирует в своей группе. В активе у «быков» 10 очков, и есть все шансы завершить групповой этап на 1 месте.
Наверняка в этом поединке краснодарцы будут активно атаковать. Да и оппонент уже потерял турнирную мотивацию.
Коэффициенты матча Краснодар — Химки
В предыдущем туре Кубка России «Краснодар» добыл победу. Минимально был обыгран «Локомотив».
Отметим надежные тылы краснодарцев. В 5 турах группового этапа Кубка России команда пропустила всего лишь три мяча.
Поединки с «Химками» для команды традиционно складываются сложно. Из пяти последних очных поединков «Краснодар» выиграл и проиграл по два раза.
«Химки»
Химкинцы нынешний сезон проваливают. Разумеется, Кубок России отдан в сакральную жертву, ведь на кону место в РПЛ.
В минувшем туре Кубка «Химки» уступили «Пари НН». Правда, случилось это лишь в серии пенальти.
Два месяца назад «Химки» уступили «Краснодару» в рамках РПЛ (3:1). Да и в Кубке команда также была бита (0:2).
В этой встрече «Химки» наверняка предстанут в экспериментальном кадровом сочетании. Выше последнего места им уже не запрыгнуть.
Да и с атакой у команды проблемы. В пяти кубковых матчах игроки подмосковного клуба забили только 2 мяча.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Краснодара» предлагают — 1.39.
На викторию «Химок» дают — 8.50, ничья оценена — в 5.10.
«Быки» наверняка постараются застолбить за собой лидирующую позицию в группе, так что
Наш прогноз — победа «Краснодара» с форой -1,5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.10. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3,5 за 2.73.