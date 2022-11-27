«Краснодар» сыграет на своем поле с «Химками» в рамках 6-го тура группового этапа Кубка России. Матч пройдет 27 ноября, начало — в 19:00 мск. «Краснодар» — «Химки»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Краснодар»

Эта команда лидирует в своей группе. В активе у «быков» 10 очков, и есть все шансы завершить групповой этап на 1 месте.

Наверняка в этом поединке краснодарцы будут активно атаковать. Да и оппонент уже потерял турнирную мотивацию.

Коэффициенты матча Краснодар — Химки 1X2Новым игрокам 1.355.009.00Фрибет$40

В предыдущем туре Кубка России «Краснодар» добыл победу. Минимально был обыгран «Локомотив».

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Отметим надежные тылы краснодарцев. В 5 турах группового этапа Кубка России команда пропустила всего лишь три мяча.

Поединки с «Химками» для команды традиционно складываются сложно. Из пяти последних очных поединков «Краснодар» выиграл и проиграл по два раза.

«Химки»

Химкинцы нынешний сезон проваливают. Разумеется, Кубок России отдан в сакральную жертву, ведь на кону место в РПЛ.

В минувшем туре Кубка «Химки» уступили «Пари НН». Правда, случилось это лишь в серии пенальти.

Два месяца назад «Химки» уступили «Краснодару» в рамках РПЛ (3:1). Да и в Кубке команда также была бита (0:2).

В этой встрече «Химки» наверняка предстанут в экспериментальном кадровом сочетании. Выше последнего места им уже не запрыгнуть.

Да и с атакой у команды проблемы. В пяти кубковых матчах игроки подмосковного клуба забили только 2 мяча.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Краснодара» предлагают — 1.39.

На викторию «Химок» дают — 8.50, ничья оценена — в 5.10.

«Быки» наверняка постараются застолбить за собой лидирующую позицию в группе, так что точно будут активно атаковать .

Наш прогноз — победа «Краснодара» с форой -1,5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.10. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3,5 за 2.73.