Левандовский: Теперь у нас четыре очка, и нам ничего не остается, как бороться до конца

Нападающий сборной Польшипрокомментировал победу над Саудовской Аравией в матче 2-го тура чемпионата мира.

«Для меня это сбывшаяся мечта. Конечно, играя за сборную, успех команды стоит на первом месте, но я нападающий и в глубине души хочу забить и помочь команде. Несмотря на то, что у меня был голевой пас, забить гол на чемпионате мира — это мечта, ставшая реальностью.

Мы очень хорошо играли в обороне, и, на мой взгляд, пенальти не должно было быть. Временами мы могли бы атаковать смелее, но мы контролировали результат и ждали своих шансов. Теперь у нас четыре очка, и нам ничего не остается, как бороться до конца.

Бывают ситуации, когда ты все делаешь правильно, но не забиваешь и этому нет объяснения. Сегодня я попал в штангу, я был расстроен, что не забил, но верил, что у меня еще будут шансы. Я рад, что все получилось», — приводят слова футболиста «Барселоны» польские СМИ.

Левандовский отличился голом и ассистом в этом матче. Он забил свой первый мяч в чемпионатах мира.

Польша лидирует в таблице С с 4 очками на счету и имеет хорошие шансы на выход в плей-офф.