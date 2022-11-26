«МЮ» может приобрести нападающего сборной Канады

Нападающий сборной Канады и «Лилля»может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

По информации журналиста Sky Sport Deutschland Флориана Плеттенберга, в переходе канадского футболиста заинтересован «Манчестер Юнайтед».

Скауты английского клуба уже несколько раз просматривали 22-летнего форварда.

Отмечается, что «Лилль» готов продать Дэвида в январе за 50 миллионов евро.

Дэвид в текущем сезоне провел в чемпионате Франции 15 матчей, в которых забил девять мячей и сделал три результативные передачи.

Напомним, ранее сообщалось, что Криштиану Роналду после расторжения контракта с «МЮ» может перейти в клуб из Саудовской Аравии.