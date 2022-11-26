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    «МЮ» может приобрести нападающего сборной Канады

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    Нападающий сборной Канады и «Лилля» Джонатан Дэвид может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

    Джонатан Дэвид
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    Джонатан Дэвид

    По информации журналиста Sky Sport Deutschland Флориана Плеттенберга, в переходе канадского футболиста заинтересован «Манчестер Юнайтед».

    Скауты английского клуба уже несколько раз просматривали 22-летнего форварда.

    Отмечается, что «Лилль» готов продать Дэвида в январе за 50 миллионов евро.

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    • Дэвид в текущем сезоне провел в чемпионате Франции 15 матчей, в которых забил девять мячей и сделал три результативные передачи.

    Напомним, ранее сообщалось, что Криштиану Роналду после расторжения контракта с «МЮ» может перейти в клуб из Саудовской Аравии.

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