Роналду близок к переходу в клуб из Саудовской Аравии

Нападающий сборной Португалииможет продолжить карьеру в чемпионате Саудовской Аравии.

В скором времени 37-летний футболист может перейти в «Аль-Наср», утверждает испанское издание Marca.

Ранее сообщалось, что «Аль-Наср» готов заплатить Роналду 242 миллиона долларов за два сезона.

Ранее на этой неделе Роналду расторг контракт с «Манчестер Юнайтед». Поводом для этого стало скандальное интервью португальца, в котором он раскритиковал владельцев клуба семью Глейзеров и главного тренера команды Эрика тен Хага.

Напомним, Роналду — единственный игрок без клуба на ЧМ-2022.