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    Роналду близок к переходу в клуб из Саудовской Аравии

    Футбол Сборная Португалии Португалия Трансферы Манчестер Юнайтед
    Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду может продолжить карьеру в чемпионате Саудовской Аравии.

    Криштиану Роналду
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    Криштиану Роналду

    В скором времени 37-летний футболист может перейти в «Аль-Наср», утверждает испанское издание Marca.

    Ранее сообщалось, что «Аль-Наср» готов заплатить Роналду 242 миллиона долларов за два сезона.

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    • Ранее на этой неделе Роналду расторг контракт с «Манчестер Юнайтед». Поводом для этого стало скандальное интервью португальца, в котором он раскритиковал владельцев клуба семью Глейзеров и главного тренера команды Эрика тен Хага.

    Напомним, Роналду — единственный игрок без клуба на ЧМ-2022.

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