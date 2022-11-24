Роналду близок к переходу в клуб из Саудовской Аравии

Криштиану Роналду Фото: globallookpress.com
В скором времени 37-летний футболист может перейти в «Аль-Наср», утверждает испанское издание Marca.
Ранее сообщалось, что «Аль-Наср» готов заплатить Роналду 242 миллиона долларов за два сезона.
Ранее на этой неделе Роналду расторг контракт с «Манчестер Юнайтед». Поводом для этого стало скандальное интервью португальца, в котором он раскритиковал владельцев клуба семью Глейзеров и главного тренера команды Эрика тен Хага.
Напомним, Роналду — единственный игрок без клуба на ЧМ-2022.