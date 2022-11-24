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    Компани: Лучшая команда редко выигрывает ЧМ

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    Главный тренер «Бернли» Венсан Компани поделился мнением о шансах сборной Бельгии на чемпионате мира в Катаре. Специалист полагает, что команда способна повторить успех Италии на мундиале 2006 года.

    Венсан Компани
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    Венсан Компани

    «Чемпионат мира — уникальное событие. В нужное время необходимо быть в оптимальной форме. В 2018 году мы были на пике в игре с Бразилией в 1/4 финала. Они здорово себя проявили, так и должно быть. А затем был полуфинал против Франции. Уго Льорис спас ворота, когда был момент у Тоби Алдервейрелда. Они смогли забить с ближней штанги, подав угловой. Это решило исход поединка.

    Я обожаю принимать участие в мировых первенствах и других подобных соревнованиях. Но я никогда не делаю скоропалительных выводов. Это не имеет смысла. Лучшая команда планеты редко берет Кубок мира.

    Полагаю, у Бельгии есть шансы на победу. Другие команды будут фаворитами, но бельгийцы способны победить. Подобное сотворила Италия в 2006 году. У нее была опытная, организованная команда, в которой все знали друг друга, это им и помогло. Там хватало футболистов с победным опытом и умением решить судьбу встречи. На подобных турнирах именно это и ценится», — цитирует Компани ESPN.

    Календарь и таблица ЧМ-2022

    Напомним, что в первом туре группового этапа Бельгия с большим трудом выиграла у Канады со счетом 1:0.

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