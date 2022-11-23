«Спартак» может усилится защитником «Куябы»

Защитник бразильской «Куябы»может продолжить карьеру в России. В услугах 23-летнего футболиста заинтересован московский «Спартак», сообщает журналист Хорхе Никола.

По информации источника, красно-белые предложили за него четыре миллиона евро и в настоящий момент ждут ответа. Отмечается, что конкурентами «Спартака» в борьбе за трансфер защитника будут бразильские «Атлетико Минейро» и «Сан-Паулу», а также несколько неназванных клубов итальянской Серии А.

23-летний защитник начал карьеру в «Ботафого», а за «Куябу» выступает с марта 2022 года. На счету игрока 28 матчей за «Куябу», гол и результативная передача.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в 500 тысяч евро.