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    «Спартак» может усилится защитником «Куябы»

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    Защитник бразильской «Куябы» Хоаким Энрике может продолжить карьеру в России. В услугах 23-летнего футболиста заинтересован московский «Спартак», сообщает журналист Хорхе Никола.

    Хоаким Энрике
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    Хоаким Энрике

    По информации источника, красно-белые предложили за него четыре миллиона евро и в настоящий момент ждут ответа. Отмечается, что конкурентами «Спартака» в борьбе за трансфер защитника будут бразильские «Атлетико Минейро» и «Сан-Паулу», а также несколько неназванных клубов итальянской Серии А.

    23-летний защитник начал карьеру в «Ботафого», а за «Куябу» выступает с марта 2022 года. На счету игрока 28 матчей за «Куябу», гол и результативная передача.

    Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в 500 тысяч евро.

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