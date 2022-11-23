Тренер сборной Японии назвал «исторической» победу над Германией

Главный тренер сборной Японииподелился впечатлениями после победы над(2:1) в первом туре группового этапа ЧМ-2022.

«Я считаю, что это исторический момент и историческая победа, если не сказать больше. Что касается развития японского футбола, я думаю, что мы набираем обороты, и игроки уезжают за границу.

Мы считаем, что эти лиги способствовали развитию способностей наших японских игроков, поэтому мы очень благодарны и уважаем это. Но независимо от соперника, мы стремимся к победе.

Многие немцы и многие блестящие игроки и тренеры внесли свой вклад и помогли японскому футболу. Сегодня Япония победила.

Тем не менее, Япония хочет продолжать учиться у Германии и всего мира играть. Это наш план на будущее», — сказал Мориясу ВВС.