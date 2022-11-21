В 19:00 на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе прозвучит стартовый свисток матча Сенегал — Нидерланды. За ходом встречи приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

До матча

Сенегал

Действующие обладатели Кубка африканских наций в третий раз в истории пробились в финальную часть чемпионата мира. Четыре года назад мы уже видели Сенегал на мундиале в России. На групповой стадии команда под руководством Алиу Сиссе сыграла со сборными Колумбии, Японии и Польши. Африканский коллектив в заключительном туре проиграл сборной Колумбии и уступил японцам место в плей-офф только по дополнительным показателем.

В отборе на чемпионат мира сборная Сенегала вышла в плей-офф с первого места в группе. За путевку в Катар «Львы Теранги» сразились со сборной Египта. По результатам двух матчей команды победителя не выявили, а в серии пенальти Мане и компания вырвали победу.

Но главная звезда сенегальской сборной не сможет помочь своей команде на мундиале. Форвард «Баварии» 8 ноября получил травму малоберцовой кости, но все же был включен в заявку Сенегала на чемпионат мира. Однако Мане не смог восстановиться к старту мундиаля и пропустит турнир.

Нидерланды

Сборная Нидерландов 10 раз принимала участие на чемпионатах мира. Оранжевые трижды доходили до финала мундиаля (1974, 1978 и 2010 год), но выиграть заветный кубок команде так и не удалось. Так же в активе Нидерландов есть бронзовые медали, которые сборная завоевала в 2014 году, обыграв в матче за третье место хозяев турнира — бразильцев (3:0).

Подопечные Луи ван Гала напрямую пробились в Катар, выиграв группу в компании Турции, Норвегии, Черногории, Латвии и Гибралтара. К чемпионату мира сборная Нидерландов подходит с пятнадцатиматчевой беспроигрышной серией. В сентябре голландцы сыграли два матча в Лиге наций, одержав победы над Польшей (2-0) и Бельгией (1-0). Благодаря этому успеху, оранжевые заняли первое место в своей группе и пробились в финальный раунд Лиги наций, который состоится следующим летом.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч Сенегал — Нидерланды с коэффициентом 1.88.