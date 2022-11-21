Фердинанд: Уверенность, которую Беллингем демонстрирует на поле, намного превосходит его возраст

Экс-защитник сборной Англиивыразил восхищение игройв матче с(6:2).

19-летний полузащитник дортмундской «Боруссии» забил головой на 35-й минуте игры 1-го тура группового этапа ЧМ-2022 в Катаре. Это его первый гол в составе национальной сборной Англии.

«Беллингем был так уверен и собран в интервью перед игрой. Точно таким же он был и на поле.

Уверенность, которую он демонстрирует на поле, намного превосходит его возраст. Он великолепный футболист, но в таком возрасте так хорошо показывает себя на чемпионате мира...

Мы говорим о великих полузащитниках, с которыми мы играли и которых видели в Англии в нашем поколении. Никто из них не делал того, что делает он в этом возрасте, на такой арене.

Я не говорю, что он лучше или будет так же хорош, как все они, но в этом возрасте никто из них не делал того, что делает он, и это просто потрясающе видеть», — заявил эксперт ВВС.

Джуд Беллингем (19 лет 145 дней) стал вторым самым молодым бомбардиром Англии в истории чемпионатов мира после Майкла Оуэна в 1998 году (18 лет 190 дней).