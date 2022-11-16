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    «Локомотив» будет бороться за место в тройке, заявил Галактионов

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    Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал об изменении игровой модели команды и оценил шансы красно-зелёных на попадание в тройку по итогам сезона РПЛ-2022/2023.

    Михаил Галактионов
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    Михаил Галактионов

    «Мы абсолютно уверены, что "Локомотив" выправит турнирную ситуацию. В команде хороший подбор футболистов, и важно сейчас объединить игроков, менеджмент, армию наших болельщиков в единое целое.

    Чтобы не было никакой раздробленности. Конечно, нужно стабилизировать саму игру, её качество. Зимний перерыв в чемпионате надо максимально использовать для подготовки ко второй части сезона.

    Остаётся ли у "Локомотива" шанс, чтобы побороться за место в тройке? И игроки, и тренеры команды максимально амбициозны. Мы будем ставить перед собой такую цель. И смотреть только вперёд, двигаться поступательно, стараясь в каждом матче выдать свой максимум.

    Мы предложим определённую игровую стилистику. Я никогда не говорю, что есть оборонительный футбол и есть атакующий футбол.

    Важно играть в футбол правильный. Правильно действовать в организации обороны, в организации атаки. Правильно работать при стандартах, при прессинге в той или иной зоне.

    Но для того, чтобы всё это получалось, должен быть определённый уровень функциональной готовности. И команда должна быть ментально сильная. Должна биться на поле. Вот это тоже очень важно.

    Например, в недавнем матче со "Спартаком" во втором тайме у игроков "Локомотива" была страсть, эмоции. Это своеобразный фундамент, который мы постараемся использовать в дальнейшей работе.

    Зимней паузы и сборов хватит, чтобы донести до подопечных свои идеи, или понадобится больше времени? Здесь не должно быть дедлайнов. Один тренер может сказать, что ему нужно пять месяцев, другой — пять лет… Это ежедневный труд.

    И когда, например, говорим об игровой стилистике моей теперь уже бывшей команды, то здесь правильнее употребить: "мы менялись", а не "изменились". Это поступательный процесс.

    В зимнее межсезонье нам важно заложить фундамент. Но не с точки зрения каких-то отдельных моментов, а в совокупности всех факторов — дисциплины за пределами поля, игровой дисциплины, организации работы, мотивации каждого футболиста, физической подготовки, качества игры», — цитирует Галактионова «Гудок».

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