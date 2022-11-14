Роналду: В «МЮ» нужно все разрушить и выстроить заново

высказался о проблемахи заявил, что готов покинуть клуб.

«Болельщики должны знать правду. Я хочу для клуба самого лучшего, поэтому я и пришел в "Манчестер Юнайтед".

Но некоторые вещи внутри клуба мешают нам достичь такого же топ-уровня, как в "Манчестер Сити", "Ливерпуле" и даже в нынешнем "Арсенале".

Клуб такого калибра, как "МЮ", должен быть в топ-3, на мой взгляд, но, к сожалению, нас там нет.

Нужно разрушить и выстроить все заново. Если начнут с меня, то для меня это не проблема. Я люблю "Манчестер Юнайтед", я люблю его болельщиков, они всегда на моей стороне. Но если они хотят, чтобы было по-другому, нужно менять очень и очень многое», — цитирует Роналду The Sun.

Ранее Роналду заявил, что не уважает главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага.

Роналду провел в текущем чемпионате Англии десять матчей, в которых забил один гол.