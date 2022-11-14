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    Роналду: В «МЮ» нужно все разрушить и выстроить заново

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    Криштиану Роналду высказался о проблемах «Манчестер Юнайтед» и заявил, что готов покинуть клуб.

    Криштиану Роналду
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    Криштиану Роналду

    «Болельщики должны знать правду. Я хочу для клуба самого лучшего, поэтому я и пришел в "Манчестер Юнайтед".

    Но некоторые вещи внутри клуба мешают нам достичь такого же топ-уровня, как в "Манчестер Сити", "Ливерпуле" и даже в нынешнем "Арсенале".

    Клуб такого калибра, как "МЮ", должен быть в топ-3, на мой взгляд, но, к сожалению, нас там нет.

    Нужно разрушить и выстроить все заново. Если начнут с меня, то для меня это не проблема. Я люблю "Манчестер Юнайтед", я люблю его болельщиков, они всегда на моей стороне. Но если они хотят, чтобы было по-другому, нужно менять очень и очень многое», — цитирует Роналду The Sun.

    Ранее Роналду заявил, что не уважает главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага.

    Роналду провел в текущем чемпионате Англии десять матчей, в которых забил один гол.

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