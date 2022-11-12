В 19:00 12.11.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав испанском Кубке Дель Рей.

Для тех, кто делает ставки:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:3 (победит «Леванте»).

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