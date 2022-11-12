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    «Барселона» — осенний чемпион Ла Лиги

    Ла Лига: Итоги 14-го тура

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    «Барселона» — лидер Ла Лиги
    «Барселона» сохранит лидерство в Примере до 31 декабря. «Реал» продолжает погоню за каталонцами. Итоги осенней части испанского чемпионата перед стартом чемпионата мира в Катаре

    Изменения в турнирной таблице

    «Барселона» — первая. «Реал» — второй. В тандем мало кто сможет вмешаться. А вот битва за промежчуточную бронзу — жаркая. «Реал Сосьедад» взлетел с 6-й строчки на 3-е место.

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    • Вверх по турнирке поднялся и «Атлетик» (с 7-го на 4-е). Вниз покатились «Атлетико» (с 3-го на 5-е) и «Бетис» (с 4-го на 6-е).

    Календарь и таблица испанской Примеры

    В зоне вылета снова одно изменение. «Сельта» (17 место) снова обошла «Севилью» (18 место) на дне турнирной таблицы.

    Незаменимый тандем

    «Барселона» в 14 турах набрала 37 очков. Это промежуточный итог каталонского клуба в осенней части Примеры. До Нового года «сине-гранатовые» будут на 1-м месте.

    «Барсе» удалось отстоять лидерство в гостевом матче с «Осасуной». Самое интересное, что коллектив уступал в счёте сопернику, плюс на 30-й минуте удаление получил Левандовский.

    Роберт Левандовский
    globallookpress.com

    Но во второй 45-ти минутке «каталонцам» удалось переломить ход встречи. Сначала Педри сравнял счет, а затем Рафинья на 85-й минуте вырвал викторию для своей команды. Итог 2:1 — волевая победа «Барселоны».

    «Реал» — 2 место и 35 очков. Галактикос были близки к тому, чтобы вернуть трон Ла Лиги. Но «Барселона» не дала шанса этого сделать.

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    • Тогда «сливочным» оставалось лишь одно — не потерять очки в домашнем матче с «Кадисом». Так и вышло — «Реал» победил (2:1). За королевский клуб отличились Эдер Милитан и Тони Кроос.

    В Топе

    «Реал Сосьедад» встречает чемпионат мира в Катаре на 3-м месте Примеры. Клуб из Сан-Себастьяна в гостях переиграл «Севилью» (2:1). В составе «басков» голы забили Сёрлот и Мендес. Клуб набрал 26 очков.

    Александер Сёрлот
    globallookpress.com

    Далее идет группа команд, которая набрала по 24 балла. На 4-м месте «Атлетик» из Бильбао. Дома команда разгромила «Вальядолид» (3:0).

    В ведущей пятёрке числится мадридское «Атлетико». «Матрасники» в 14-м туре чемпионата Испании неожиданно уступили «Мальорке» (0:1).

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    • Замыкает Топ-6 «Бетис». Королевская команда дома с крупным счётом проиграла «Валенсии» (0:3).

    31 декабря

    Чемпионат Испании берет паузу на время проведения чемпионата мира в Катаре.

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    Ла Лига вернётся в последний день 2022 года. На 31 декабря запланированы матчи 15-го тура.

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    «Барселона» дома примет «Эспаньол». А «Реал» Мадрид отправится в гости к «Вальядолиду».

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