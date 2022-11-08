Смена власти в Примере

Поражение «Реала» и победа «Барселоны» изменила вектор в чемпионате Испании. Эстафетная палочка лидера перешла из Мадрида в Каталонию.

Изменения в турнирной таблице

На троне Ла Лиги новый лидер. Каталонская «Барселона» сменила мадридский «Реал». Галактикос опустились на 2-ю строчку.

На две строчки вверх поднялась «Осасуна». Теперь «красные» вход в Топ-5 испанского первенства.

Календарь и таблица испанской Примеры

Потеряли по одной строчке «Реал Сосьедад» (6 место), «Атлетик» (7 место). Поднялось в турнирке «Райо Вальекано» (с 9-го на 8-е), а вот «Вильярреал» напротив с 8-й строчки опустился на 9-ю.

Есть изменения и в зоне вылета. Вне опасности снова «Севилья». Андалусийцы покинули 18 место и теперь занимают 17. А вот «Сельта» напротив, свалилась в опасную черту и теперь составляет компанию другим аутсайдерам Ла Лиги «Кадису» и «Эльче».

Корона сбита

Мадридский «Реал» потерпел первое поражение в сезоне. В матче 13 тура против «Райо Вальекано» мадридский коллектив сначала упустил победу, а затем и вовсе умудрился проиграть (2:3).

За королевский клуб голами отметились Модрич (с пенальти) и Милитан. В составе «Вальекано» отличились Санти, Ривера и победный гол остался за Трехо. Оскар реализовал пенальти на 67-й минуте встречи.

Галактикос с 32 очками потеряли трон. Корону с первого места сбила «Барселона». Сине-гранатовые воспользовались осечкой прямого конкурента и набрала 34 балла.

В субботу, 5 ноября «сине-гранатовые» в родных стенах переиграли «Альмерию» со счетм 2:0. За «Барселону» важные мячи забивали Дембеле и Френки де Йонг.

Высокая плотность

«Барселону» и «Реал» от остальной группы команд отделяет большая пропасть. Сразу на 8 очков отстают преследователи грандов Примеры. Но борьба за 3 место идёт жесткая. На бронзовую позицию претендуют сразу 6 клубов.

3 место и 24 очка у «Атлетико». Мадридский клуб потерял очки в домашней встрече с «Эспаньолом» (1:1). «Матрасники» едва избежали поражения. Спасительный гол на 78-й минуте забил Жуан Феликс.

Жуан Феликс, игрок «Атлетико» globallookpress.com

4 место и 24 очка у «Бетиса». В поединке против «Севильи» также сыграли вничью (1:1). Только в этом случае королевский клуб упустил победу за 9 минут до финального свистка.

5 место и 23 очка у «Осасуны». Клуб на выезде одержал волевую победу над «Сельтой». Дубль в составе победителей оформил Эсекьель Авила.

6 место и 23 очка у «Реал Сосьедада». Баски упустили потенциальную победу в матче против «Валенсии». Встреча завершилась миром 1:1. Рядом расположились команды у которых по 21 баллу. Речь об «Атлетике» из Бильбао и «Райо Вальекано».

Тур № 14

Во вторник, 8 ноября в Ла Лиге стартует новый тур. «Барселона» в гостях сыграет против «Осасуны».

А мадридский «Реал», в четверг, 10 ноября примет аутсайдера «Кадис».

Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

Матчи 14 тура пройдут с 8 по 10 ноября. Затем Ла Лига возьмет паузу на время чемпионата мира. Возобновится испанский чемпионат в последний день года — 31 декабря.