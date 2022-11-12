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    АПЛ. «Ман Сити» уступил «Брентфорду», «Ливерпуль» примет «Саутгемптон», «Тоттенхэм» против «Лидса»

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    «Манчестер Сити»
    С 12 по 13 октября пройдут матчи 16-го тура чемпионата Англии по футболу

    «Манчестер Сити» — «Брентфорд» 1:2

    В матче 16-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» потерпел домашнее поражение от «Брентфорда» — 1:2.

    Счет матча был открыт гостями на 16-й минуте. Со стандарта с самой середины поля мяч был отправлен на линию штрафной «Сити», последовала скидка дальше, где Айван Тоуни выиграл верх и пробил под перекладину.

    В добавленное к первому тайму время «горожане» заработали угловой. Де Брёйне подал от флажка, последовала скидка, после которой мяч доше до Фодена, Фил мощно с левой ноги с полулета пробил прямо в девятку.

    А на 8-й добавленной минуте Айван Тони принес победу гостям. В контратаке после углового «Сити» втроем убежали игроки «пчел», прошел пас на Дасилву, который моментально прострелил в центр, откуда Тоуни замкнул в пустые ворота.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Манчестер Сити — Брентфорд 1:2
    Голы: 0:1 Айван Тони (16'), 1:1 Филип Фоден (45 + 1'), 1:2 Айван Тони (90 + 8') Манчестер Сити: Эдерсон, Джон Стоунс, Мануэль Аканджи, Эмерик Лапорт, Жоау Канселу (Хулиан Альварес, 87'), Кевин Де Брёйне, Родриго Эрнандес, Илкай Гюндоган, Бернарду Силва, Эрлинг Холанд, Филип Фоден Брентфорд: Айван Тони, Брайан Мбемо (Йоан Висса, 74'), Рико Генри, Матиас Йенсен, Витали Янельт (Кристиан Нергор, 62'), Фрэнк Аниика (Josh Dasilva, 87'), Мадс Роэрслев Расмуссен, Бен Ми, Этан Пиннок, Матиас Йоргенсен, Дэвид Райа Предупреждения: Эрлинг Холанд (37'), Брайан Мбемо (72'), Жоау Канселу (84'), Матиас Йенсен (90 + 2')

    «Сити» имеет в активе 33 очка и отстает на два очка от лидирующего «Арсенала», но у лондонцев теперь есть матч в запасе. «Брентфорд» идет на 10-м месте, набрав 19 очков.

    «Борнмут» — «Эвертон»

    «Ливерпуль» — «Саутгемптон»

    «Ноттингем Форест» — «Кристал Пэлас»

    «Тоттенхэм Хотспур» — «Лидс Юнайтед»

    «Вест Хэм Юнайтед» — «Лестер Сити»

    «Ньюкасл Юнайтед» — «Челси»

    12 ноября, 20:30 мск

    «Вулверхэмптон» — «Арсенал»

    12 ноября, 22:45 мск

    «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Астон Вилла»

    13 ноября, 17:00 мск

    «Фулхэм» — «Манчестер Юнайтед»

    13 ноября, 19:30 мск

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