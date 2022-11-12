АПЛ. «Ман Сити» уступил «Брентфорду», «Ливерпуль» примет «Саутгемптон», «Тоттенхэм» против «Лидса»

«Манчестер Сити» — «Брентфорд» 1:2
В матче 16-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» потерпел домашнее поражение от «Брентфорда» — 1:2.
Счет матча был открыт гостями на 16-й минуте. Со стандарта с самой середины поля мяч был отправлен на линию штрафной «Сити», последовала скидка дальше, где Айван Тоуни выиграл верх и пробил под перекладину.
В добавленное к первому тайму время «горожане» заработали угловой. Де Брёйне подал от флажка, последовала скидка, после которой мяч доше до Фодена, Фил мощно с левой ноги с полулета пробил прямо в девятку.
А на 8-й добавленной минуте Айван Тони принес победу гостям. В контратаке после углового «Сити» втроем убежали игроки «пчел», прошел пас на Дасилву, который моментально прострелил в центр, откуда Тоуни замкнул в пустые ворота.
«Сити» имеет в активе 33 очка и отстает на два очка от лидирующего «Арсенала», но у лондонцев теперь есть матч в запасе. «Брентфорд» идет на 10-м месте, набрав 19 очков.
«Борнмут» — «Эвертон»
«Ливерпуль» — «Саутгемптон»
«Ноттингем Форест» — «Кристал Пэлас»
«Тоттенхэм Хотспур» — «Лидс Юнайтед»
«Вест Хэм Юнайтед» — «Лестер Сити»
«Ньюкасл Юнайтед» — «Челси»
12 ноября, 20:30 мск
«Вулверхэмптон» — «Арсенал»
12 ноября, 22:45 мск
«Брайтон энд Хоув Альбион» — «Астон Вилла»
13 ноября, 17:00 мск